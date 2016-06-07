تركيا: سندعم بقوة عملية محتملة في الموصل

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لقناة (تي.أر.تي خبر) اليوم الثلاثاء أن تركيا ستدعم بقوة عملية محتملة لاستعادة مدينة الموصل بشمال العراق من متطرفي داعش.



ومن المتوقع أن تحاول القوات العراقية بمساعدة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة استعادة الموصل في وقت لاحق هذا العام. ويهاجم الجيش العراقي في الوقت الحالي الفلوجة معقل التنظيم قرب بغداد.

على صعيد آخر لوح أوغلو بالاتفاق الذي عقد بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول ملف المهاجرين، رابطاً استمرار تطبيقه بموافقة دول الاتحاد على اعطاء تأشيرة دخول للمواطنين الأتراك.



