فلسطينيان يقتلان 4 إسرائيليين في تل أبيب

قتل 4 إسرائيليين قتلوا، وأصيب 5 مساء الأربعاء في إطلاق نار في تل أبيب. وأفاد مستشفى إيشيلوف في بيان "تأكدت وفاة 4 أشخاص"، في إطلاق النار قرب حانة ومطعم قبالة مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية وقيادة الجيش.

وأفاد مراسلنا بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هبط في مطار تل أبيب، وتوجه إلى وزارة الدفاع لعقد اجتماع أمني مع وزير الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية في ضوء العملية.

وأكدت الشرطة اعتقال المسلحين اللذين أطلقا النار أمام مجمع شارونا التجاري، وقالت إن أحدهما مصاب. وقال مسؤولون بمستشفى إن أربعة من المصابين السبعة في حالة خطرة.

وقالت امرأة قدمت نفسها باسم أنيتي متحدثة للقناة العاشرة التلفزيونية في إسرائيل "كنت برفقة عائلتي نأكل البيتزا. سمعنا صوت إطلاق نار ولم نعرف ماذا جرى، وبدأ الجميع في النزول على الأرض. نجحنا في الهرب إلى قبو".

وذكرت الشرطة أن المسلحين من مدينة يطا في محافظة الخليل الفلسطينية في الضفة الغربية. وذكرت القناة العاشرة أنهما ابنا عمومة في العشرينات من العمر، وأنهما كانا يتناولان الطعام في أحد المطاعم حين سحبا أسلحة وبدآ في إطلاق النار، فرد الحراس بإطلاق النار.

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي عاد من زيارة إلى موسكو، مشاورات مع مسؤولين أمنيين في وزارة الدفاع بعد الهجوم.

وحسب مراسلنا فإن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت منفذي العملية، وهما محمد أحمد موسى مخامرة وخالد محمد موسى.