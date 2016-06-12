مدير CIA "للحدث": لا تعاون استخباراتي مع إيران

وصف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه CIA" جون برينان، في لقاء حصري مع "الحدث"، العلاقات مع السعودية بأنها الأفضل خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب فيما نفى أي تعاون استخباراتي مع إيران واكد على دعم بلاده للمعارضة السورية.

ووصف برينان، العلاقة السعودية الأميركية بأنها شراكة قوية لا يمكن التفريط بها، وقال "هي شراكة من نوع خاص لا تقتصر على النواحي السياسية والاقتصادية بل أيضا في مجال مكافحة الإرهاب".

وبحسب مدير الاستخبارات الأميركية "هذه الشراكة التي توطدت بتولي الملك سلمان مقاليد الحكم جعلت من السعودية أحد أفضل حلفاء الولايات المتحدة في التصدي للإرهاب".

وأضاف برينان: "لدينا تعاون ممتاز مع السعودية، و لقد عملت مع شركائنا السعوديين لسنوات طويلة، وكنت أقيم في السعودية لخمس سنوات وعملت مع ولي العهد الأمير محمد بن نايف وهو أيضاً وزير الداخلية، وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية أصبحت السعودية من أفضل حلفائنا في مجال مكافحة الإرهاب.. وبوجود الملك سلمان ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان نشعر أن لدينا شركاء أقوياء وحقيقيين في الحرب ضد الإرهاب".

وأكد برينان أن لا علاقة للسعودية بأحداث الحادي عشر من سبتمبر.

وقال: "إن ما يسمى بثمانية وعشرين صفحة هي جزء من تحقيق نشر عام 2002 بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر وكانت مراجعة أولية من أجل وضع صورة كاملة وجمع المعلومات لكشف من كان وراء هذه الهجمات، وبعد ذلك قام المحققون بالتدقيق في ادعاءات تشير إلى أن الحكومة السعودية ضالعة، واتضح لاحقاً حسب نتائج التقرير أنه لا توجد أي أدلة تشير إلى تورط الحكومة السعودية كدولة أو مؤسسة أو حتى مسؤولين سعوديين كبار في اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر.. وأعتقد أن الصفحات الثماني والعشرين سيتم نشرها وأنا أؤيد نشرها، والجميع سيرى الأدلة أن الحكومة السعودية غير متورطة، وطبعاً كل التقييمات التي تبعت التحقيقات أثبتت أن مَنْ وراء هذا العمل هم القاعدة والظواهري وما شابههم".

"قلقون من دور إيران في المنطقة"

وعن إيران نفي برينان أي تعاون مع إيران. وقال إنه يشعر بالقلق تجاه الدور الذي تلعبه طهران ومنظماتها في العراق وسوريا ودول أخرى وتأجيجها الصراع الطائفي، مطالباً بوقف الدعم للميليشيات الشيعية.

موضحاً أن قاسم سليماني يلعب دور قياديا في العراق وسوريا نيابة عن إيران و أماكن أخرى في المنطقة

وقال: "لا يوجد أي اتصال مع إيران.. صفر، وأنا لازلت أشعر بالقلق بسبب نشاطات إيران الإرهابية ودعمها للتنظيمات الإرهابية وخصوصاً فيلق القدس ونشاطه داخل العراق وسوريا ودول عديدة أخرى في المنطقة، وعلى إيران أن تثبت أنها ملتزمة بمحاربة الإرهاب بدلاً من دولة تدعم الإرهاب، ونحن نشعر بالرضا بموافقة الرئيس روحاني، والمرشد العام خامنئي علي الاتفاق النووي لكن أمام إيران طريق طويل جداً لإقناعي أنها مهتمة أو ملتزمة في محاربة الإرهاب".



الإسلام و"بروباغندا" داعش

وعن "داعش" والإسلام قال مدير وكالة الإستخبارات المركزيه الأميركية في المقابله الحصريه "للعربيه" إن بعض المسلمين الجيدين يمكن أن يتأثروا بـ"البروباغاندا" التابعه لتنظيم داعش دون ان يدركوا هذا و انه من الضروري تعريف الإسلام على انه دين سلام.

وقال "ان داعش تضلل المسلمين الصالحين الذين يقعون تحت دعايتها وهو يعتقدون انهم يخدمون الله وهم ليسوا كذلك لذا من المهم جدا ان نشرح للناس أن الاسلام هو دين سلام وأن هؤلاء الإرهابيين الذين ينتمون للمنظمات الإرهابية يسئيون للاسلام سواء كانوا سنه او شيعة او من أي طائفه اخرى".

الأسلحة والمعارضة السورية

وبخصوص تقديم صواريخ أو أسلحة نوعية للمعارضة السورية قال برينان "اننا قلقون جدا بالنسبة لاستخدام الصواريخ المحموله علي الكتف وخصوصا تلك التي تستهدف الطائرات المدنية، لا نريدها ان تقع في ايدي الجماعات الإرهابية ويمكن ان تتسبب في تهديد خطير للغايه للطيران المدني".

واضاف " لكننا نريد أن نبقي على دعمنا للجيش السوري الحر ليبقى قويا هناك دعم لهذه المعارضة من دول عدة في المنطقة وموقف الولايات المتحدة هو أنها ستستمر في تقديم الدعم للمعارضة الشرعية المعتدلة لكن التركيز هو حول انجاح العملية التفاوضية وادخال المساعدات الإنسانية للسوريين الذين دفعوا ثمنا باهظا بسبب هذة الحرب".

تصريحات معادية ضد المسلمين

أما بالنسبة لتخوفه من تزويد مرشحي الرئاسة الأميركية بمعلومات حساسة قد لا يلتزم بها ترامب قال برينان "عندما يعطينا الرئيس الأميركي باراك وباما تعليمات لتزويد مرشحي الرئاسة بالمعلومات الإستخبارية سنفعل هذا وسنقدم لهم ما يحتاجوه والمعلومات الوافية ستقدم في نهاية العملية الإنتخابية وعندم يكون لدينا رئيس منتخب".

اما بالنسبة للتصريحات المعادية للمسلمين وحظر دخولهم لأميركا كما يقول المرشح الأميركي دونالد ترامب فرد برينان " للأسف أن لهيب الإرهاب و التطرف يحرق اجزاء كبيره من العالم وان اي تطورات و تصريحات لها ان تؤجج هذا اللهيب و الـCIA ستفعل ما تستطيع فعله لتعمل مع شركائها في العالم لإيقاف نار الإرهاب المستعره".

