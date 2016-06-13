جمعية مصارف لبنان: تفجير بلوم بنك زعزعة للاقتصاد

تتواصل تداعيات التفجير الذي استهدف أمس بنك لبنان والمهجر حيث اعتبرت جمعية المصارف أن التفجير أصاب القطاع المصرفي بكامله، وأنه يهدف لزعزعة الاستقرار الاقتصادي.

ودعت جمعية المصارف السلطات والأجهزة القضائية والأمنية الكشف عن الفاعلين سريعا.

وأجمعت الصحف اللبنانية على الربط بين الانفجار والتزام البنوك اللبنانية بالعقوبات المالية التي فرضتها واشنطن على ميليشيا حزب الله.

واعتبر بعضها أن ما جرى هو "رسالة" إلى القطاع المصرفي وأن استهداف بنك لبنان والمهجر قد يكون لأنه الأكثر تشددا في تطبيق قانون العقوبات الأميركي ضد ميليشيا الحزب.

ومنذ صدور العقوبات الأميركية تسيطر حالة من التوتر بين ميليشيا حزب الله والقطاع المصرفي.

وقد اتهم الحزب حاكم مصرف لبنان رياض سلامه بـ"الانصياع" لطلبات واشنطن واعتبر أن القانون "يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف.