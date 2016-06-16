انتشال الصندوق الأسود الثاني للطائرة المصرية المنكوبة

أعلنت لجنة التحقيق المصرية في تحطم طائرة ايرباص ايه320 التابعة لشركة مصر للطيران الشهر الماضي بين جزيرة كريت اليونانية والسواحل المصرية الجمعة أنه تم "انتشال صندوق مسجل بيانات الطائرة"، أي الصندوق الاسود الثاني غداة انتشال الصندوق الأول الخميس.

وقالت اللجنة في بيان إن السفينة جون ليثبريدج التي تستأجرها الحكومة المصرية للمشاركة في عمليات البحث في البحر المتوسط تمكنت من العثور على "الصندوق الأسود الثاني الخاص بمسجل بيانات الطائرة" ومن "انتشال الجزء الذي يحتوي على وحدة الذاكرة، التي تعتبر أهم جزء فى جهاز المسجل".

وكانت اللجنة أعلنت الخميس العثور على مسجل محادثات كابينة قيادة الطائرة. وقالت إنه تم انتشال الجهاز على عدة مراحل، حيث إنه وجد في حالة تحطم إلا أن أجهزة السفينة تمكنت من انتشال الجزء الذى يحتوي على وحدة الذاكرة.

وأشارت إلى أنه تم إخطار النيابة العامة، التي أصدرت قرارها بتسليمه إلى لجنة التحقيق الفني في الحادث لاتخاذ إجراءات فحص وتفريغ المحادثات مضيفة أنه يجري حالياً ترتيبات عملية نقله من السفينة إلى الإسكندرية، وسيكون في استقباله مسؤولو النيابة العامة وأعضاء لجنة التحقيق.