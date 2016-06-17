الجبير: طالبنا واشنطن بنشر تقرير هجمات سبتمبر

قال عادل الجبير وزير الخارجية الـسعودي في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الذي جرى بين ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي باراك أوباما، أن الاجتماع كان إيجابياً، وأن الرئيس الأمريكي اطلع على رؤية المملكة للسنوات القادمة من خلال رؤية 2030.

وقال الجبير أن الطرفين ناقشا الرؤية والعلاقات الثنايية بين البلدين، وتم التركيز على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيز وتوطيد هذه العلاقات.

وقال الجبير أن السعودية طالبت واشنطن بنشر تقرير هجمات سبتمبر، وأكد أنه لا دور للسعودية بتلك الهجمات، وأشار إلى أن المملكة هدف رئيسي لهجمات القاعدة وداعش.

وأضاف أن السعودية تحارب الإرهاب بجميع الوسائل والطرق.

وأكد أن موقف الإمارات العربية المتحدة لم يتغير من التحالف العربي، وقال أن موقف الإمارات واضح جداً منذ البداية، وهي دولة أساسية في التحالف لإعادة الشرعية في اليمن، ودولة أساسية في الحرب ضد الإرهاب، وأنها لم تغير أياً من مواقفها.

وقال رداً على سؤال صحافي خلال المؤتمر أن موقف المملكة اتجاه إيران لم يتغير، وأن المملكة تنظر لايران على أنها دولة تتدخل بشؤون دول المنطقة، وتدعم الارهاب.

وأضاف أنه في حال أرادت إيران علاقات طبيعية مع دول المنطقة فعليها أن تتخلى عن مبدأ تصدير الثورة، وأن تحترم مبادئ حسن الجوار، وأن لا تنظر لمواطني دول المنطقة من ناحية طائفية.

وقال الجبير أن الفرق بين موقف السعودية والولايات المتحدة بالشأن السوري ليس كبيراُ، فالبلدين يدعمان الحل السياسي، والبلدين يدعمان المعارضة السورية المعتدلة، وكلا البلدين لا يريان لبشار الأسد أي دور في سوريا المستقبل، والبلدين يحاولان الحفاظ على مؤسسات الدولة. مردفا "علاقاتنا مع واشنطن توسعت بغض النظر إن كان الرئيس ديمقراطيا أو جمهوريا".

وحول الملف اليمني أفصح الجبير قائلا : "نريد من الأطراف اليمنية الدخول في عملية سياسية تنهي الأزمة"، مبديا حرص بلاده على استقبال اليمنيين وكذا السوريين كضيوف و ليس كلاجئين، مذكرا بأن السعودية فتحت أبوابها لأكثر من مليون يمني. وتحتضن 2,4 مليون لاجئ سوري.