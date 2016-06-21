إعلام موسكو يخفي مقاتلات تحمل القنابل المحرمة بسوريا

في هذا الوقت اشتعلت حرب التصريحات بين الحكومة الروسية و"منظمة العفو الدولية من جديد خصوصا بعد تعمد إخفاء الإعلام الروسي صورا لطائرات حربية مزدودة بقنابل عنقودية تقصف بلدة التنف السورية بالقرب من الحدود العراقي.

الإعلام الروسي تعمد إخفاء صورا لمقاتلات روسية بثت عبر التلفزة وهي مزودة بقنابل عنقودية من طراز أر بي كيه RBK 500 في تقرير عرضته "روسيا اليوم" رصدت خلاله زيارة وزير الدفاع الروسي لسوريا.

الطائرات الحربية كانت استخدمت في قصف كتائب معارضة تدعمها الولايات المتحدة قرب بلدة التنف على الحدود السورية العراقية.

هذه الصور أشعلت من جديد حرب التصريحات بين الحكومة الروسية ومنظمة العفو الدولية.

ففيما نفت موسكو استخدام قنابل محرمة دوليا في سوريا ، أكد مدير برنامج "منظمة العفو الدولية" في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا فيليب لوثر أن لدى المنظمة أدلة دامغة على أن القوات الروسية هاجمت مدنيين في الأسواق والمستشفيات والمساجد وأماكن سكنهم ، في مؤشر على جرائم حرب مع وجود أدلة على استخدام قنابل عنقودية.

ومنذ العام الماضي توجه منظمات دولية مثل مجموعة هيومن رايتش ووتش ومنظمة العفو الدولية ، انتقادات لروسيا بسبب استخدامها هذه الأسلحة في سوريا.