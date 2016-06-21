داعش يمتلك 6 جيوش في 3 قارات

حذرت صحيفة واشنطن تايمز من أن داعش تمدد خارج قواعده في العراق وسوريا من خلال ستة جيوش في ثلاث قارات.

ونقلت الصحيفة عن تقرير للكونغرس أن الجماعات التي أنشأها داعش خارج سوريا والعراق تشكل تهديدا في إفريقيا والشرق الأوسط وأفغانستان، وبدلاً من الانكماش فإن داعش يتمدد عالميا من خلال جذب أتباع له في ليبيا ومصر ونيجيريا واليمن وأفغانستان.

وبحسب التقرير فإن حقيقة امتلاك داعش لستة جيوش غير نظامية إضافة لخلايا نائمة في أوروبا والولايات المتحدة يدحض التقارير المتفائلة للإدارة الأميركية بإمكانية دحر التنظيم.

وحذرت الصحيفة من أن أفرع داعش الستة ليست مجرد خلايا وإنما جيوش تمتلك قواعد تدريب، صواريخ جو-جو وأسلحة مضادة للدبابات، ومئات، إن لم يكن الآلاف، من المقاتلين.

وألقى محللون سياسيون باللائمة على الاستجابة البطيئة لإدارة أوباما في مواجهة صعود داعش ما أعطى للتنظيم حرية التمدد في معظم أنحاء العالم.

واختتمت الصحيفة أن طبيعة الصراعات والأزمات في العراق وسوريا وغيرها من البلدان التي ينشط فيها داعش، تعقد الجهود الرامية لمكافحته والقضاء على التهديدات التي يشكلها هذا التنظيم.