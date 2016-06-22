49 قتيلا من قوات حكومة الوفاق الليبية في معارك ضد داعش

أكد مصدر عسكري ليبي ارتفاع عدد قتلى #قوات_الجيش_الليبي الموالية لحكومة الوفاق إلى 49 قتيلا جراء الاشتباكات العنيفة التي تخوضها ضد تنظيم #داعش في مدينة #سرت.

وقال مصدر بمجلس #مصراتة العسكري، إن عدد الإصابات وصل إلى أكثر من مئة جريح خلال المواجهات التي تخوضها ما يعرف باسم #قوات_"البنيان_المرصوص" التابعة للقوات الليبية، ضد داعش منذ انطلاق العملية.

وأكدت غرفة العمليات السيطرة على مقرات جديدة، منها إذاعة سرت، وحي الموريتان، والشركة العامة للكهرباء في المدينة.

كما استهدفت القوات الليبية بشكل مباشر مخازن ذخيرة ومراكز مهمة للتنظيم في مدينة سرت التي يسيطر عليها داعش منذ مايو 2015، وتعد هذه الحصيلة الأكبر بين صفوف القوات الليبية منذ انطلاقها، بالتزامن مع تقدم كبير أحرزته خلال المواجهات التي تخوضها في مدينة سرت حيث سيطرة على خمسة مواقع جديدة في المدينة.