عيسى قاسم يهرب الأموال منذ 2009 إلى العراق وإيران

كشفت صحيفة الأيام البحرينية عن وثائق تؤكد تورط رجل الدين الشيعي #عيسى_قاسم في تهريب أموال إلى العراق وإيران بطرق غير مشروعة عبر استغلال الحملات الدينية والمشاركين فيها وذلك تهربا من الجهات المختصة في مملكة #البحرين.

وثائق جديدة تتكشّف يوماً بعد يوم حول الجرائم التي ارتكبها رجل الدين الشيعي عيسى قاسم والذي سبحت منه جنسيته البحرينية مؤخرا.

وكشفت صحيفة الأيام البحرينية وثائق عن تورط عيسى قاسم بتهريب أموال طائلة إلى #إيران والعراق منذ العام 2009.

وتقول الوثائق إن عيسى قاسم قام بتهريب أموال إلى #العراق وإيران عبر استغلال الحملات الدينية والمشاركين فيها وذلك تهربا من الجهات المختصة في مملكة البحرين.

وكان تهريب الأموال يتم عبر مكتب البيان، الخاص بعيسى قاسم وهو الأشبه بمكتب العمليات الخاصة، هذا المكتب بحسب السطات البحرينية غير مرخص ويعمل خارج الإطار القانوني للدولة، حيث عثر على مستندات وأوراق مالية تثبت أن قاسم كان يجمع أموالا منذ سنة 2009 إلى سنة 2016.

الوثائق كشفت أن هناك علاقة سرية جمعت المكتب الخاص بعسيى قاسم والمسمى بمكتب البيان وجمعية التوعية الإسلامية التي يديرها بشكل مباشر أيضاً، حيث كانت التعليمات الإيرانية والعراقية تصل عبر مكتب البيان إلى عدد من الجمعيات والمراكز التي كان قاسم يقوم بالتبرع ببعض الأموال لها لتنفيذ أجنداتها.

وكشفت الوثائق عن التغيير الديموغرافي لمملكة البحرين بشكل طائفي، حيث كان عيسى قاسم الموجه والمستشار الرئيسي لجمعية التوعية في بعض مناطق مملكة البحرين، يقوم بتوسيع النشاطات #الطائفية واستهداف بعض الدوائر بعينها.