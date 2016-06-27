الجبير: محمد بن سلمان بحث مع هولاند سبل التصدي لإيران

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن لقاء ولي ولي العهد السعودي مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تناول التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة، ناقلا دعم الرئيس الفرنسي لرؤية المملكة 2030 التي أكد على أهميتها في تحقيق نقلة نوعية ستشمل المنطقةَ برمتها.

ومن المفترض أيضا أن يترأس الأمير محمد بن سلمان الاجتماعَ الثالث لـلجنة المشتركة الفرنسية السعودية، وسيتم خلال الزيارة بحث القضايا السياسية وأوجهِ التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كان ولي ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان قد وصل صباح اليوم الاثنين إلى قصر الإليزيه، حيث أجرى مباحثات استغرفت ساعة كاملة مع الرئيس الفرنسي #فرنسوا_هولاند.