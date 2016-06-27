لبنان.. سقوط قتلى في تفجيرات انتحارية تهز بلدة القاع

هزت 4 تفجيرات انتحارية متتالية بلدة القاع اللبنانية قرب الحدود السورية. وأفاد شهود عيان بأن التفجيرات وقعت قرب مركز للجمارك اللبنانية، فجر الاثنين، حوالي الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي.

وأفادت الوكالة الرسمية اللبنانية بمقتل 5 أشخاص و 4 انتحاريين وإصابة 15 شخصاً بجروح خلال وقوع 4 انفجارات انتحارية متتالية بالقرب من مركز الجمارك. وأوضحت أن التفجيرات وقعت بشكل متتال بحيث فصلت 10 دقائق بين كل انفجار.

وضرب الجيش اللبناني طوقاً أمنياً وباشر عملية تفتيش واسعة في المنطقة ومحيطها بحثاً عن مشبوهين، وسط تخوف من وجود انتحاري خامس.

وفي تفاصيل تفجيرات القاع، أشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أنه حوالي الرابعة من فجر الاثنين شعرت عائلة المواطن طلال مقلد بحركة غريبة في محيطها، فخرج الشاب شادي مقلد لاستكشاف الأمر، وتبادل إطلاق النار مع أحد المسلحين الذي رمى باتجاهه قنبلة يدوية، هرع على إثرها الأهالي إلى المكان، وعندها فجر الانتحاري نفسه بين الجموع موقعا إصابات، وتوالت بعدها التفجيرات.

وأصدر الجيش اللبناني بياناً جاء فيه:

"عند الساعة 4,20 من فجر الإثنين، أقدم أحد الإرهابيين داخل بلدة القاع على تفجير نفسه بحزام ناسف أمام منزل أحد المواطنين، تلاه إقدام ثلاثة إرهابيين آخرين على تفجير أنفسهم بأحزمة ناسفة في أوقات متتالية وفي الطريق المحاذي للمنزل المذكور، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، وجرح عدد آخر بينهم أربعة عسكريين، كانوا في عداد إحدى دوريات الجيش التي توجهت إلى موقع الانفجار الأول. وقد فرضت قوى الجيش طوقا أمنيا حول المحلة المستهدفة وباشرت عملية تفتيش واسعة في البلدة ومحيطها بحثا عن مشبوهين، كما حضر عدد من الخبراء العسكريين للكشف على مواقع الانفجارات، وتولت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث".

من جهته، قال رئيس بلدية القاع بشير مطر إن "العمليات الانتحارية وقعت داخل البلدة عند الرابعة من فجر اليوم الاثنين والقتلى من المدنيين والحزن يسود البلدة". كما طالب القوى الأمنية بضبط الحدود ومراقبة منطقة "مشاريع القاع"، وهي عبارة عن مشاعات وأراض غير مفرزة تضم مجموعات من اللاجئين السوريين.

يذكر أن جرود القاع تتصل بجرود بعلبك وجرود عرسال حيث تتواجد بعض العناصر التابعة لداعش والنصرة.