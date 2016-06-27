ولي ولي العهد السعودي يلتقي هولاند وفالس

أجرى ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع محادثات مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في قصر الاليزيه في باريس تناولت الشؤون السياسية والاقتصادية، ثم انتقل الامير محمد بن سلمان الى قصر ماتينيون جيث اجتمع الى رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس.

هذا ووصل ولي ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان صباح اليوم الاثنين إلى قصر الإليزيه حيث أجرى مباحثات استغرفت ساعة كاملة مع الرئيس الفرنسي #فرنسوا_هولاند ، قبل أن يغادر القصر متوجها إلى مقر رئاسة الحكومة الفرنسية لمقابلة رئيس الوزراء مانويل فالس.

ولم يصدر بيان رسمي بعد عن محتوى المباحثات، ولكن مراسل "العربية" قال إنها تطرقت إلى أزمات سوريا والعراق واليمن فضلا عن بحث قضايا التعاون الثنائية.

وعقد الوفدان السعودي والفرنسي اجتماعا بالقصر برئاسة الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي هولاند.

وكان الرئيس الفرنسي في استقبال ولي ولي العهد السعودي لدى وصوله عند مدخل القصر، وكذلك في وداعه لدى انتهاء المباحثات.

ومن المقرر أن تستمر زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا لمدة يومين.

