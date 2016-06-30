مصادر تركية: منفذو هجمات مطار أتاتورك روس من الشيشان

كشفت مصادر تركية أن أحد الانتحاريين الذين نفذوا هجمات مطار أتاتورك في اسطنبول هو شيشاني ويدعى عثمان فادينوف، وقد عزز هذه المعلومات شهادة المكتب العقاري الذي استأجر الشقة لمنفذي الهجمات اذ اكد في إفادته للشرطة أنهم يحملون جوازات سفر روسية.

فيما أكدت السلطات التركية أن إنتحاريي مطار أتاتورك روسي وأوزباكي وقرغيزستاني.



كما ذكر سائق التاكسي الذي نقلهم الى المطار أنهم تحدثوا بلغة أجنبية هي الشيشانية او القوقازية، وتبعا لذلك قالت المصادر الأمنية التركية إنه من المرجح ان تكون جنسيات المنفذين الثلاثة شيشانية.



واليوم احتجزت الشرطة ثلاثة عشر شخصا في اسطنبول بينهم ثلاثة أجانب على صلة بالتفجيرات الانتحارية، كما نفذت الشرطة مداهمات متزامنة في ستة عشر موقعا في اسطنبول.



وفي ازمير اعتقلت الشرطة التركية تسعة أشخاص خلال حملات على خلية يشتبه أنها لداعش .

هذا وقتلت قوات الامن التركية سوريين اثنين قالت انهما حاولا العبور من الاراضي السورية الى تركيا اشتبهت بانتمائهما لتنظيم داعش، مضيفة ان احدهما ربما كان انتحاريا.

وأفادت الأنباء أن الشخصين تجاهلا تحذيرات قوات الأمن التركية من عدم العبور الى الداخل التركي ما دفع إلى اطلاق النار عليهما.

وبحسب ما ذكر تلفزيون "ان تي في" فان احد القتيلين كان مطلوبا للإشتباه بتخطيطه تنفيذ عمليات ارهابية في أنقرة وأضنة.