البحرين: مقتل سيدة وإصابة 3 أطفال بانفجار إرهابي

قالت وزارة الداخلية البحرينية إن انفجارا وقع بالقرب من المدخل الرئيسي لمنطقة العكر الشرقي في مملكة البحرين.

وأدى الانفجار إلى وفاة مواطنة وإصابة ثلاثة أطفال باصابات بسيطة إثر تعرضهم أثناء مرور سيارتهم لشظايا.

وأضافت الوزارة أن الأجهزة الأمنية المختصة تباشر إجراءاتها الأمنية.

وقال مراسل الحدث أن منطقة العكر صنفت منطقة آمنة منذ عدة اشهر، وأضاف أنه تم القاء القبض على متطرفين ينتمون لمنطقة العكر، وكانوا تلقوا تدريباتهم في العراق وإيران ولبنان.

وتوقع مراسل الحدث أن استهداف هذه المنطقة جاء بهدف إصابة دوريات الأمن المتحركة على طول الطريق للحفاظ على الأمن في المنطقة.