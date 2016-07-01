سوريا.. تعاون استخباراتي روسي أميركي ضد الإرهاب

كشفت واشنطن بوست عن أن هناك اتفاقا لتعزيز تبادل المعلومات فقط، ولا يشمل تخطيطا عسكريا مشتركا أو تنسيقا للغارات في سوريا وأنه استكمال لمحادثات عسكرية بين البلدين لتجنب حوادث محتملة في الأجواء السورية مع تداخل مواقع النصرة مع فصائل المعارضة المعتدلة المدعومة أميركيا.

ونقلت واشنطن بوست أيضا عن وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر أن موسكو أخطأت بتدخلها العسكري في سوريا وادعائها محاربة التطرف فيما تدعم النظام.

معتبرا ان تمرير معلومات عن مواقع المعارضة المعتدلة محفوف بالمخاطر بسبب النوايا الروسية.

أما وول ستريت جورنال فاعتبرت أن المقترح الأميركي يطالب موسكو بإجبار نظام الأسد على وقف غاراته مقابل تعزيز التعاون معه، معتبرة أن هذا الشرط سيضع حداً لبراميل النظام المتفجرة التي تستهدف المدنيين على أن يعمل البنتاغون على تقديم معلومات لروسيا في استهداف النصرة وداعش في سوريا وتجنب قصف المعارضة المعتدلة.

مسؤولون أميركيون لم يخفوا عن الصحيفة عدم تفاؤلهم من الرد الروسي، فيما انتقد آخرون المقترح باعتباره يشرع التدخل العسكري الروسي في سوريا.