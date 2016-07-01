لقاء بين وزيري خارجية روسيا وتركيا بعد استئناف العلاقات

في إطار عودة العلاقات الروسية التركية، التقى وزيرا خارجية البلدين سيرغي لافروف ومولود جاوش اوغلو في سوتشي، جنوب روسيا، وذلك للمرة الأولى منذ استئناف الاتصالات بين البلدين.

لافروف وفي تصريحات في بداية الاجتماع أمِل أن يعيد هذا اللقاء العلاقات الى طبيعتها، كما عبّر عن أمله في إجراء اتصالات بين الجيشين الروسي والتركي بشأن سوريا.

وشدد خلال محادثاته مع نظيره التركي على ضرورة عدم استخدام الأراضي التركية من قبل الإرهابيين.

من جهته أوضح جاووش أوغلو العمل على مواصلة العلاقات وإيصالها إلى متسوى مناسب، مضيفا أن تركيا ستنسق مع روسيا بشأن سوريا عن كثب.

وشدد تشاووش أوغلو على ضرورة العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي في سوريا، موضحا على أن أنقرة تحارب داعش مباشرة ولهذا فهي مستهدفة من قبل الإرهابيين.

ونسبت وكالة إنترفاكس للوزير التركي قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد يجتمعان في أغسطس في سوتشي.