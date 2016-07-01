واشنطن تطالب موسكو الالتزام بـ"التوجه الصحيح" بسوريا

شكّك وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر في إمكانية نجاح اتفاق تعاون عسكري مرتقب مع روسيا بشأن سوريا.

وجاءت تصريحات كارتر ردا على مقال نشرته صحيفة واشنطن قالت فيه إن الرئيس الأميركي، باراك أوباما وقّع على مقترح يقضي بتعميق التعاون العسكري مع روسيا بشأن سوريا ضد الجماعات المتطرفة مثل جبهة النصرة مقابل ضغط موسكو على نظام بشار الأسد، لوقف قصف جماعات المعارضة المدعومة من قبل واشنطن.

وقال كارتر إن روسيا ارتكبت خطأً فادحًا عندما استهدفت قوات المعارضة السورية والمدنيين، مشيرا إلى أن بلاده على استعداد للتعاون مع روسيا، بما يخص الشأن السوري، بشرط التزامها بالتوجّه الصحيح.