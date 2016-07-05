اسطنبول..اتهام 17 شخصاً جدد في اعتداءات المطار

وجه القضاء التركي تهمة لـ 17 بينهم 11 روسيا و6 اتراك بالانتماء الى منظمة ارهابية مسلحة وأوقفوا في اسطنبول في إطار التحقيق في تفجيرات مطار اتاتورك الانتحاريةـ يضافوا إلى 13 آخرين اتهمتهم السلطات التركية وأودعوا في الحبس ليرتفع عدد المتهمين في الاعتداء الى 30 شخصا.



وأوقفت الشرطة التركية قرغيزيين يشتبه بانتمائهما الى تنظيم داعش في المطار المستهدف بينما عززت الشرطة وجودها بشكل كبير في المناطق الحساسة

