الحرم النبوي يواصل استقبال الزوار والمعتمرين

يواصل #الحرم_النبوي في #المدينة_المنورة استقبال الزوار والمعتمرين الذين يتوافدون عليه للصلاة والعبادة وذلك غداة التفجير الإرهابي الذي وقع مع حلول صلاة مغرب الاثنين بالقرب منه، وأسفر بحسب وزارة الداخلية عن استشهاد أربعة رجال أمن.

وكان رجال الأمن اشتبهوا بأحد الأشخاص أثناء توجهه إلى الحرم المدني عبر أرضٍ فضاء تُستخدم كـمواقف لسيارات الزوار، وعند مبادرتهم إلى اعتراضه قام بتفجير نفسه بحزامٍ ناسف. وقد قوبل هذا التفجير الإرهابي بإدانات دولية وإسلامية واسعة.

وقال اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية #السعودية إن اعتراض رجال الأمن للانتحاري في حادث جدة أو في المسجد النبوي ساهم في منعهم من تنفيذ جرائمهم وإنقاذ حياة الأبرياء.

من جانبها، أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانتها الشديدة لحوادث التفجيرات الانتحارية، التي وقعت في السعودية. بالقرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

كما تجري الأجهزة الأمنية السعودية تحقيقات لمعرفة هويات أشلاء 3 أشخاص في المكان الذي فجر فيه انتحاريون أنفسَهم في محافظة القطيف شرق السعودية، وكان انتحاري فجر نفسه مع حلول مغرب الاثنين قرب أحد المساجد في المحافظة.

