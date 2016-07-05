دول التعاون تدين التفجيرات الإرهابية بالسعودية

تتوالى ردود الفعل المنددة بالعمل الإرهابي الذي استهدف الحرم النبوي في المدينة المنورة حيث أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن إدانتها الشديدة لحوادث التفجيرات الانتحارية التي وقعت يوم أمس بالمملكة العربية السعودية.

ووصف الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني هذه التفجيرات الإرهابية بأنها جرائم مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الانسانية والأخلاقية، وتبرهن بأن الارهاب آفة خطيرة ينبغي أن تتضافر كل الجهود من أجل القضاء عليها وتخليص المجتمعات من شرورها، مؤكدا وقوف دول مجلس التعاون ومساندتها لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من اجراءات لحماية أمنها واستقرارها، والحفاظ على أمن وسلامة زوار الأماكن المقدسة.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن ثقته في كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة على كشف ملابسات هذه الجرائم الارهابية النكراء، معبراً عن تعازيه الحارة لذوي الشهداء وللحكومة والشعب السعودي، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.