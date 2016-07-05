كبار العلماء: تجاوز المارقين كل الحرمات

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن الحوادث الإرهابية الفاشلة التي استهدفت مواقع في جدة والقطيف ثم في حرم النبوي الشريف،

تؤكد أن هؤلاء الخوارج المارقين من الدين، والخارجين على جماعة المسلمين وإمامهم؛ قد تجاوزوا كل الحرمات، فلا يرعون حرما ولا حرمة، وليس لهم دين ولا ذمة.

وأشارت هيئة كبار العلماء الى أن مِن أسوأ ما يفعلوه هو استهدافُ الحرمِ النبويِ الشريف

و استهدافِ رجال الأمن الذين يسهرون على سلامة وأمن الناس من المصلين والزائرين.

وأكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء: أن هؤلاء المارقين لن يحدثوا أثرا في مجتمع وقف وقفة واحدة خلف قيادته وولاة أمره

وتؤكد على أن المواطن والمقيم هو رجل الأمن الأول؛ فكل من اطلع على موقف مشبوه أو شخص مشتبه به؛ فيجب الإبلاغ عنه فورًا.

