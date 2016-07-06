مانويلا.. تخرج للحياة على قوارب الموت

من رحِم المأساة يُولد الأمل.. يبدو أن هذه الجملة باتت أقرب للحقيقة، بعد أن وضعت امرأة كينية مولودتها وهي على متن إحدى قوارب المهاجرين غير الشرعيين قبالة السواحل الإيطالية.

المرأة الكينية الهاربة من جحيم الحرب في بلادها أسمت مولودتها مانويلا، تيمناً باسم الممرضة التي ساعدتها في الولادة.

خفر السواحل الإيطالية أعلن في وقت سابق أنه تمكن من إنقاذ نحو 4500 مهاجرا كانوا على متن زوارق مطاطية وقارب خشبي في البحر المتوسط بالقرب من السواحل الإيطالية.

منظمة الهجرة الدولية أعلنت من جهتها أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري تجاوز سبغة وستين ألفا ، معظمهم قدموا في قوارب خرجت من ليبيا و مصر بحسب المنظمة.