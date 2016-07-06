مهرّب يكشف كيفية عبور المتطرفين للالتحاق لداعش

على الحدود الجنوبية التركية مع سوريا يرتفع جدار على ثلث الشريط الحدودي تعتقد تركيا أنه قد يحميها من نيران التنظيم ولعل آخرها تفجيرات مطار اسطنبول وتعتقد السلطات التركية أن الدافع وراء تفجيرات المطار قد يكون رغبة داعش بالانتقام على خلفية التضييق على التنظيم إلى جانب العملية العسكرية التي تدعمها تركيا عبر مقاتلين من المعارضة لقتال التنظيم.

وتتهم تركيا بأنها باتت خلال السنوات الماضية طريقا سريعا و حيويا يسلكه الراغبون بالانضمام إلى داعش والذين تتراوح تقديرات وكالة الاستخبارات الأميركية لأعدادهم بين عشرين ألف وواحد وثلاثين ألف مقاتل نصفهم أجانب.

بدورها أسوشييتد برس تحدثت عما يزيد على أربعة آلاف وثيقة تثبت عبور دواعش بين سبتمبر ألفين و ثلاثة عشر و ديسمبر ألفين وأربعة عشر ناهيك عن شهادات بوجود شبكة مهربين أتراك تضطلع بتيسير أمر الدواعش.

وهذا بالتحديد ما جعل البعض يتهم تركيا بالمشاركة بعبورهم و لو عبر غض البصر فيما يقرأ آخرون الخط المفتوح بأنه لدواع أخرى منها دعم المعارضة السورية و تسهيل مرور اللاجئين الفارين من المعارك.

لكن تبريرات أنقرة ما عادت مجدية مع تكرر الضربات في مواقع حساسة لتوجد مناخا من الانتقادات لسياساتها لتكون السلطات التركية بين اتهامات بالتواطئ تنهال عليها من كل صوب و دفاعها الذي تسعى لتأكيده عبر استشهادها بترحيل ما يزيد عن ثلاثة آلاف مقاتل.