النظام يسعى لخنق حلب عبر السيطرة على طريق الكاستيلو

نفى قائد غرفة عمليات حلب الرائد ياسر عبد الرحيم أن تكون قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها قد تمكنت من قطع طريق الكاستيلو، وقال إن النظام كثف غاراته الجوية وقصفه المدفعي على الطريق الاستراتيجي.

هذا وتمكنت قوات النظام من قطع طرق امداد المعارضة في كل من حلب والغوطة الشرقية بعد تقدم عسكري احرزته في كل من "ميدعا" بالغوطة والشرقية وطريق الكاستيلو بحلب.

وقالت مصادر المعارضة ان تقدم النظام ترافق من 200 غارة استخدمت فيها مختلف انواع القنابل.



لم تتوقف العمليات العسكرية في حلب وذلك رغما عن الهدن التي اعلنها النظام من طرف واحد لوقف المعارك والتى سرعان ما تخرقها قبل سريانها.

هذا وأعلنت الفصائل الثورية العاملة في حلب انها بصدد اعادة الانتشار وتقييم الاواضاع على الارض بعد الهجمة غير المسبوقة على مواقعها من قوات النظام حلفائها من الميليشيات اللبنانية والتى اسفرت عن تكبد الثوار خسائر كبيرة في الارواح .

كما اعنلت المعارضة ان معارك الملاح وطريق الكاستيلو سقط فيها قائد مهم في الحرس الثوري الايراني مع قيادي كبير في حزب الله فضلا عن عشرات القتلى من عناصر الحزب مع خسائر كبيرة في الاليات والعتاد العسكري .

واحصت قوات المعارضة ما لايقل عن 85 غارة استهدفت مدينة حلب يوم امس، هذا مع استهداف متواصل من قوات النظام لمخيم حندرات في ريف حلب الشمالي وتسجيل معارك عنيفة هناك .

معارك حلب تقابلها كذلك هجمة شرسة من قبل قوات النظام للسيطرة على قرى المرج في الغوطة الشرقية ودخول بلدة ميدعا واتلاف الحقول الزراعية المجاورة لها مع تسجيل حالات نزوح كبيرة وسط الاهالي بعد استهداف الاحياء بالمدفعية الثقيلة .







