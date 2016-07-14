واشنطن تقدم لموسكو خطة مفصلة لتعاون عسكري بسوريا

مع انتظار وصول كيري الى موسكو لمناقشة الازمة السورية، سبقته مسودة اقتراح تعاون عسكري مفصل قدمتها الادارة الاميركية الى روسيا.

وبحسب ما كشفت عنه واشنطن بوست هناك اقتراح اميركي جديد لتعزيز التعاون العسكري والاستخباراتي مع روسيا في سوريا، ضد داعش وجبهة النصرة.

الاقتراح جاء في ورقة قدمتها الادارة الاميركية الى روسيا، يناقشها اليوم وزير الخارجية الاميركي جون كيري في زيارته التي تبدأ اليوم وستستمر ليومين.



الورقة الاميركية تقترح زيادة التعاون بين القوات الأميركية والروسية الى مستوى غير مسبوق إذ بموجبه سيتم تبادل المعلومات الاستخباراتية بينهما حول اماكن تواجد عناصر جبهة النصرة وداعش ورسم خريطة تتضمن اماكن محددة تتواجد فيها جبهة النصرة او لها حضور الى جانب الجيش الحر والاتفاق بينهما على ضرب اماكنهم والتنسيق حول أي طرف يوجه الضربة، اضافة إلى القيام بعمليات عسكرية مشتركة اذا اقتضى الأمر.

الإقتراح يتضمن أيضا انشاء مركز عمليات مشتركة بالقرب من عمان في الأردن، يضم خبراء روس واميركيين من دون تحديد اعدادهم.



وفي مقابل مساعدة الولايات المتحدة لروسيا على ضرب النصرة، تطلب واشنطن من موسكو، اولا ابلاغها بكل الطلعات الجوية للنظام السوري، ومنع طائرات النظام من التحليق في الأماكن المحددة التي يتم الاتفاق عليها، بحيث أن هذه الأماكن تتضمن مناطق انتشار النصرة أو تواجدها لأنه من المحتمل ان يكون هناك تواجد طاغ للجيش الحر.

وأيضاً الامتناع عن ضرب جبهة النصرة من دون تنسيق مع المسوؤلين الأميركيين، إلا في حالة واحدة وهي اذا تعرضت القوات الروسية او السورية لهجوم بحيث تقوم في هذه الحالة بالرد للدفاع عن النفس.

كما أن الورقة تتضمن ايضا بأن يكون هناك اتفاق جديد أواخر هذا الشهر يشمل الإتفاق على وقف اطلاق النار في سوريا وبدء العملية السياسية.