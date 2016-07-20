تركيا.. ترقب قرارت مهمة إثر محاولة الانقلاب الفاشلة

ترأس الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن القومي لبحث تداعيات المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد ليلة الجمعة الماضية.. وقالت مصادر إعلامية إن قرارات سياسية وامنية حاسمة ستصدر عن الاجتماع..



وعلمت صحيفة الحياة اللندنية أن بين هذه القرارات تعديل قوانين من أجل إعلان حال الطوارئ من دون تسميتها،



من خلال توسيع نفوذ الشرطة وأجهزة الأمن وتمديد مدد التوقيف على ذمة التحقيق، إضافة إلى قوانين تُفعَّل في شكل موقت.



كما تشمل تعديل قانون العمل من أجل تنفيذ سياسات جديدة تمنع توظيف من تصفهم السلطات بأنهم أنصار الداعية المعارض فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بتدبير الانقلاب الفاشل



من جانبه توعد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرُم الذين تسببوا بالانقلاب بالعقاب الذي يستحقونه.



من جانبه أدان رئيس «حزب الشعب الجمهوري» «كمال كليجدار أوغلو» بشدة محاولة الانقلاب معتبرا أن نواب كل الأحزاب احتضنوا الديمقراطية ضد محاولة الانقلاب.

