تركيا.. توقيف 9 طيارين بينهم عقيد بعد الانقلاب الفاشل

تتواصل عمليات التوقيف اذ القت السلطات القبض على 9 طيارين، بينهم عقيد، في القاعدة الجوية السابعة، بولاية ملاطيا، وسط البلاد، على خلفية المحاولة الإنقلابية الفاشلة.



وذكرت مصادر أمنية أن عملية القبض على الطيارين تمت في إطار التحقيقات الجارية حول إخراج طائرات من طراز إف-4 من عنابرها دون إذن رسمي، في القاعدة المذكورة، ليلة المحاولة الإنقلابية.

