السياحة في تركيا.. تخفيضات خيالية بأسعار الفنادق

ألقت الأوضاع التي تعيشها تركيا خلال هذه الفترة على الواقع السياحي في البلاد مع تنامي القلق حيال تأثر قطاع السياحة بالأوضاع السياسية السائدة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة وإقرار حالة الطوارئ، لكن الكثير من السياح العرب مازالوا يفضلون قضاء إجازاتهم في اسطنبول وغيرها من المدن السياحية التركية.

فبالنسبة لمحمد السّائح السّعودي في تركيا فتطوّراتُ البلادِ السّياسيةُ لا تعنيه إلى حدّ كبير فهو معتادٌ على قضاء إجازتِه الصيفيةِ مع عائلتِه في إسطنبول.

وقال المتحدث "كنا قبل الأحداث في تركيا وبعد الأحداث أيضاً موجودين في تركيا والحمد لله لا توجد أي مشكلة.. ماحسينا بموضوع حالة الطوارئ" .

المخاوفُ من اهتزاز صورة تركيا كإحدى أهمّ نقاطِ الجذب السّياحي في المنطقة تزدادُ لدى مسؤولي السّياحةِ في البلاد نتيجة الهجماتِ الإرهابيةِ المتلاحقة في إسطنبول وأنقرة، وأخيراً محاولة الانقلاب الفاشلة.

وبحسب إحصاءاتِ محلية رسمية:

فقد تراجعت السياحة إلى تركيا بنسبةِ 12.8% خلال شهر يوليو الحالي، وانخفضَ عددُ السّياح الروس الذين زاروا تركيا بنسبةِ 92% خلال مايو من العام الحالي مقارنة مع العام الماضي، كذلك تراجع عددُ السّياح ِ الألمان والإنجليز بنسبةِ الثلث.

إزاء هذه التطورات حوّلت الشركاتُ السياحية ُ وجهاتِ الكثير من الرِّحلاتِ إلى مدن البحر الأسود شمالَ البلاد، وتمّ َ تخفيضُ أجور الفنادق بنسبٍ وصلت إلى 40%، كما زيادة ُ عدد الجولات السياحية بنسبة ثلاثين في المئة.

أوغور كايكجي أوغلو وهو مديرُ إحدى شركاتِ الخِدْمات السّياحية في إسطنبول يعتقد أنّ هذه الحالة َ لن تدومَ طويلا ً، متفائلاً بعودة الأمور إلى طبيعتِها في أسرع ِ وقت. وقال "قطاع ُ السياحة تأثـّرَ قليلاً بسبب الأحداثِ الإرهابية التي أصابت بلدَنا لكنْ بشكل ٍ مؤقت، أؤكدُ لك أنّه خلال أسبوعين أو ثلاثة كحدّ ٍ أقصى ستعودُ السياحة إلى طبيعتِها".

وتشيرُ مصادرُ تركية رسمية إلى تراجع كبير في الطلب على السّياحةِ خلال َ الموسم الحالي.

وكانت أعدادُ السّياح قد انخفضت من نحو 41 مِليونَ ونصفِ المِليون سائح ٍ عامَ 2014، إلى أقلّ من 36 مِليوناً العامَ الماضي "دعنا نشير إلى أثر العقوبات الاقتصادية الروسية في 24 نوفمبر التي أدت لمنع نحو 4 ملايين سائح ينفقون نحو 6 مليار دولار، ما دعا تركيا للتوجه إلى المملكة والترويج لمدن البحر الأسود".

وخلال الأشهر الستّةِ الأولى من هذا العام كان عددُ السّياح الألمان هو الأعلى بين زوّار تركيا 800 ألفِ سائح ، فيما تصدّرت الإماراتُ العربية المتحدة الدول العربية بعدد السّياح في الفترةِ ذاتِها، تلـتها المملكة العربية السعودية.

ويسعى المسؤولونَ الأتراك إلى تجنيبِ قطاع ِالسّياحة تداعياتِ الانقلابِ الفاشل، في وقتٍ لا تزالُ إسطنبول إحدى أهمّ الوجهاتِ ِللسّياح العرب، وتبدو الحاجة ُ ملحّة لإعادة تشجيع الأوربيين على زيارةِ المدينة بعد عزوفِهم عنها لمخاوف أمنية.