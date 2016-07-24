وثائق خطيرة عن علاقة القاعدة بإيران

كشفت الدفعة الثانية من خطابات أسامة #بن_لادن التي نشرها مكتب مدير الاستخبارات القومية الأميركية، وقد ضبطت خلال الغارة في مايو من عام 2011 على المجمع الذي كان يقيم فيه في مدينة أبوت أباد الباكستانية، عن وجود علاقة قديمة ومستمرة بين #تنظيم_القاعدة و #إيران .

وأعاد وزير الخارجية السعودي #عادل_الجبير إلى المشهد، العلاقة التاريخية بين إيران والقاعدة، والتي كشفت خطابات أسامة بن لادن التي ضُبِطت بعد مقتله في باكستان عام 2011.

ففي خطاب كتبه بن لادن عام 2007 بعنوان "خطاب إلى كارم"، يقدم بن لادن المبررات التي تستوجب عدم الهجوم على إيران قائلا: "إيران هي شرياننا الرئيس الذي يمدنا بالأموال والرجال وقنوات الاتصال، إضافة إلى مسألة الرهائن. لا يوجد ما يستوجب الحرب مع إيران إلا إذا اضطررت إلى ذلك".

وتتورط إيران حالياً في استضافة 3 من قياديي القاعدة، تستهدفهم عقوبات أمريكية، هم:

- فيصل جاسم الخالدي العمري، المسؤول الأعلى في القاعدة وكان أميراً لإحدى كتائبها.

- ويزرا محمد بيومي، ممول تنظيم جبهة النصرة، وفرع القاعدة في سوريا.

- ومحمد محمد غمين، مسؤول التمويل والأمور التنظيمية لعناصر القاعدة الموجودين في إيران.

وأظهرت عدة وثائق قضائية، استند إليها قاضي محكمة نيويورك الفيدرالية في شهر مارس الماضي، مدى تورط إيران وعملائها في المنطقة، ومن بينها #حزب_الله اللبناني، في هجمات 11 سبتمبر، والتي على إثرها أُصدر حكما بتغريم إيران مليارات الدولارات تعويضاً لعائلات أميركية.