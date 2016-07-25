مكافحة الإرهاب على رأس جدول أعمال القمة العربية

تنطلق اليوم القمة العربية السابعة والعشرين في موريتانيا مؤكدة التزام القادة العرب بانتهاج السبل العملية من أجل التصدي للتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي.

ونشرت صحيفة الشرق الأوسط الإعلان المرتقب صدوره في ختام اجتماع العرب في نواكشوط.

وأكد الإعلان على مكافحة الإرهاب بكل أشكاله، وخلق بيئة تنبذ التطرف من خلال ترسيخ الممارسة الديمقراطية ونشر قيم السلام والوسطية والحوار.

كما يدعو الإعلان إلى "حل سياسي" للأزمة السورية يحافظ على الدولة ومؤسساتها.

وفي الشأن العراقي، يؤكد القادة على دعمهم لوحدة الأراضي وسلامتها، كما مساندة بغداد في مواجهة الجماعات الإرهابية واستعادة الأراضي من داعش.

كما يؤكد الإعلان على "مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي" ويرحب بالمبادرة الفرنسية للسلام.