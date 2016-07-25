4 هجمات خلال 6 أيام بأنحاء مختلفة من ألمانيا

أعلن وزير الداخلية الألماني أن خطر الهجمات في ألمانيا لا يزال مرتفعا بينما شهدت بلاده أربعة هجمات في غضون ستة أيام، آخر تلك الهجمات كان ليلة أمس حيث هاجم لاجئ سوري حفلا في مدينة أسنباخ قتل فيه المهاجم وجرح أكثر من عشرة لدى تفجيره قنبلة.

وأكدت السلطات في ولاية بافاريا أن هجوم مدينة اسنباخ بجنوب ألمانيا كاد ليكون أكبر بكثير لو تم تفجير كل المواد التي كانت في حقيبة المهاجم.

و تبيّن نتيجة التحقيقات أن مهاجم مدينة إنسباخ بجنوب ألمانيا كان سيتم ترحيله إلى بلغاريا، وهو لاجئ سوري يبلغ من العمر 27 عاما.

كانت السلطات قد رفضت طلبا للجوء تقدم به منذ حوالي عام، بحسب وزير الداخلية الإقليمي.

وبحسب المعلومات الرسمية فإنّه حاول الانتحار مرتين من قبل, ولديه مشاكل نفسية ويخضع للعلاج، إلا أن السلطات لم تجزم حتى الساعة ما إذا كان الهجوم إرهابيا، أو أنّ الدوافع لدى المهاجم فردية ومرتبطة بحالته النفسية المريضة.

وبشأن الهجوم الذي شهدته ميونخ يوم الجمعة المنصرم، كشفت التحقيقات أنّ لديه رفيقا أفغانيا تم اعتقاله وعمره 16 عاما، وكان التقاه المهاجم قبل تنفيذ العملية بقليل، بحسب ما كشفت الرسائل عبر تطبيق واتساب على هاتف المراهق الأفغاني المحمول.

كما أظهرت الرسائل بحسب المدعي العام في ولاية بافاريا، أنّ المراهق الأفغاني كان علم بأن رفيقه يحمل مسدس غلوك.

وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية أنه لن يتم تعميم هذه الحوادث وربطها باللاجئين السوريين عموماً.

وبشأن هجوم ميونخ، يعتبر أنّه ليس بالامكان الجزم بوجود رابط بين ألعاب الفيديو وتأثيرها على مهاجم ميونخ، إلا أنه فرضية الرابط لا يمكن تغييبها تماما.