إنشاء حرس وطني فرنسي لمكافحة الإرهاب

أعلن الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، أنه سيتم إنشاء حرس وطني لمساعدة قوات الأمن في مكافحة الهجمات الإرهابية، وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان بعد لقاء بين هولاند وبرلمانيين متخصصين في هذه المسألة، إن هولاند قرر إنشاء الحرس الوطني انطلاقا من الاحتياطات المتخذة حاليا لمواجهة الهجمات المتزايدة، وسيكون عماده من عناصر الاحتياط الذين تم استدعاؤهم بعد هجوم نيس الأخير، وسيقدم لرئاسة الوزراء لمناقشته قبل تقديمه للبرلمان في أغسطس المقبل.

يأتي هذا في وقت كشفت السلطات الفرنسية أنه تم التعرف رسميا على المنفذ الثاني للاعتداء على الكنيسة بفرنسا، واسمه عبدالمالك نبيل بوتيجان عمره 19 عاما، وأنه مدرج على قائمة التطرف منذ 29 يونيو.

وكان تنظيم داعش قد بث شريط فيديو يظهر شابين قدمهما كمنفذي الهجوم على كنيسة في شمال غرب فرنسا وهما يبايعان التنظيم.