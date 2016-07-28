تركيا.. المجلس العسكري يعيد هيكلة الجيش

ينعقد لأول مرة مجلس الشورى العسكري الأعلى التركي في مقر رئاسة الوزراء لمناقشة التطورات المتعلقة بمحاولة #الانقلاب الفاشلة، إضافة إلى التعيينات الجديدة داخل القوات المسلحة.

وبحسب مصادر إعلامية تركية، فإن الاجتماع ينعقد برئاسة رئيس الوزراء بن علي يلدرم، ويشارك فيه فكري إيشك لأول مرة بصفته وزيراً للدفاع، بينما يغيب عنه قائد القوات الجوية السابق وقائد الجيش الثاني، بسبب توقيفهما على ذمة التحقيق على خلفية اتهامهما بالتورط في محاولة الانقلاب.

وبحسب رئيس الوزراء، فإن مجلس الشورى العسكري سينهي أعمالَه في يوم واحد، على عكس السنوات السابقة التي كان يتواصل فيها الاجتماع على مدار ثلاثة أيام.

كما ينعقد في مقر رئاسة الوزراء بدلا عن مقر انعقاده الدائم في مبنى رئاسة الأركان.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن القرارات المتخذة في الاجتماع عقب عرضها على الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان للمصادقة عليها.