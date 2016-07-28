فرنسا تكشف عن اسم المهاجم الثاني للكنيسة

كشف الادعاء العام الفرنسي أن الشخص الثاني الذي هاجم كنيسة سانت اتيان دو روفري قبل ثلاثة أيام برفقة عادل كرميش، هو عبدالملك نبيل بوتيجان.

وأضافت مصادر مقربة من التحقيق أن المتطرف عبدالملك نبيل مدرج على لائحة التطرف منذ 29 من الشهر الماضي.

وكانت السلطات قد واجهت صعوبات في التعرف على هويته بسبب الإصابات الكبيرة التي تلقاها من قبل رجال الشرطة.

عبدالملك نبيل بوتيجان الذي يبلغ من العمر 19 سنة فقط، كانت أجهزةُ استخبارات غربية قد حذرت فرنسا بأنه يسعى لارتكاب هجوم في فرنسا وأرسلت صورته للسلطات فقط من دون اسمه.

وعبدالملك نبيل بوتيجان هو الشخص الثاني الذي ظهر في الفيديو الذي تبنى من خلاله تنظيم داعش هجومَ الكنيسة إلى جانب عادل كرميش.

وكانت السلطات الفرنسية أخذت عينات من "دي ان آي" لأم عبدالملك للتحقق من هويته.