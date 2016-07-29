التحالف يقر بسقوط مزيد من المدنيين بسوريا والعراق

أقر التحالف الدولي ضد داعش بسقوط مزيد من الضحايا المدنيين في الغارات التي يشنها في العراق وسوريا خلال الأشهر الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للضحايا المعترف به رسميا منذ بداية القصف إلى خمسة و خمسين قتيلا.

وعادة لا يعترف التحالف بسقوط ضحايا مدنيين إلا بعد إجرائه تحقيقا يستلزم إجراءاتٍ طويلة.

وقد وجهت له مراراً اتهامات بأنه يقلل الى حد كبير من تقديراته لعدد المدنيين الذين قضوا نتيجة غاراته.

ومن جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات التحالف في سوريا أدت الى مقتل نحو ستمئة مدني بينهم أكثر من مئة وثلاثين طفلا.

وأشار المرصد إلى أن غارة شنها التحالفُ أمس أدت الى مقتل خمسة عشر مدنيا على الأقل شمال منبج حيث تدور معركة شرسة من اجل استعادة المدينة.

من جهتها لفتت منظمات إنسانية غير حكومية إلى ان العدد الإجمالي للاشخاص الذين قضوا بضربات التحالف في سوريا والعراق يتجاوز الألفَ وخمسَمئة قتيل.