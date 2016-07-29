ليبيا.. استمرار المعارك بين قوات الوفاق وداعش بسرت

قامت القوات التابعة لحكومة الوفاق المدعومة دوليا أنها سيطرت على مجمع العيادات المركزي الصحي في حي الدولار وسط سرت بعد أن كبدت تنظيم داعش خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال المعارك التي خاضتها مع التنظيم في المحور الجنوبي الغربي، مشيرة إلى أن مقاتلي التنظيم تراجعوا إلى وسط الأحياء السكنية.

حرب شوارع تدور رحاها في عدد من أحياء مدينة سرت والتي ما زال يوجد فيها بعض الجيوب او السيطرة لتنظيم داعش.

ومع تشديد الخناق على مقاتلي التنظيم في سرت وخسارتهم للعديد من مواقعهم، عمد التنظيم إلى أسلوب معارك الكر والفر في محاربته للقوات الموالية لحكومة الوفاق المدعومة دوليا.

كما نشر قناصته فوق المباني والأماكن المرتفعة في محاولة منه لمنع تقدم القوات الموالية لحكومة الوفاق للسيطرة على ما تبقى من أحياء في المدينة، بالإضافة إلى قيام عناصر التنظيم بزراعة العديد من العبوات الناسفة في طريق قوات حكومة الوفاق.