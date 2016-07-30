ولد الشيخ يقترح تمديد مشاورات اليمن ويقدم رؤية للحل

أفاد مراسل الحدث في الكويت أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد التقى بوفد الحكومة اليمنية، وطلب منهم تمديد المشاورات إلى فترة قصيرة، كما عرض المبعوث الأممي رؤية شاملة للحل.

من جهته قال وزير الخارجية اليمني رئيس الوفد الحكومي المفاوض إنهم لم يقرروا بعد بشأن تمديد المفاوضات وإنهم ينظرون في أمر إقامتهم في الكويت لفترة وجيزة.

وكان عضو في الوفد الحكومي أوضح للحدث أن هناك ضغوطا تمارس على الوفد الحكومي لأجل اتخاذ مثل هذه الخطوة. معتبرا أن الوفد الحكومي قد استنفد كلَّ العناصر المتوفرة بما في ذلك عنصر الوقت، مجددا عزمه على المغادرة الليلة، كما شدد على أن أي مشروع اتفاق يعرض يحتاج إلى دراسة ومن ثم العودة إلى قيادة السلطة الشرعية، ومن الممكن التعامل معه في وقت لاحق.

واستبعد عضو الفريق الحكومي تماما تأجيل سفر الوفد الحكومي المقرر مساء اليوم وذلك بعد عقد مؤتمر صحافي لرئيس الوفد وزير الخارجية عبدالملك المخلافي في مقر السفارة اليمنية في الكويت قبيل مغادرة الوفد مباشرة.