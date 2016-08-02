سفراء الدول الـ18 يتهمون المخلوع صالح بزعزعة الأمن

أكد سفراء الدول الثمانية عشر في اجتماعهم مع وفدي الحوثي وصالح على تأييدهم لشرعية رئيس اليمن، عبدربه منصور هادي، وكرروا دعوتهم كل الأطراف والدول الأعضاء بالأمم المتحدة الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية أو المساس بشرعية رئيس اليمن.



كما لاحظ السفراء وبقلق الأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بما في ذلك دعم صالح لأعمال الحوثيين التي تواصل تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.



وطالب السفراء كل الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين ومن دون قيد أو شرط، بالتنفيذ الكامل للقرار الدولي 2216، والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن.