مظاهرة كبيرة تخرج في اسطنبول تنديدا بالانقلاب الفاشل

نزل 3 ملايين تركي إلى شوارع اسطنبول، الأحد، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان في تجمع يأتي في ختام 3 أسابيع من التعبئة الشعبية من أجل الديمقراطية بعد محاولة الانقلاب التي وقعت منتصف الشهر الماضي.

وبدأ التجمع في #اسطنبول، المعقل السياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، اعتبارا من الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي (14.00 بتوقيت غرينتش) وبلغ عدد المتظاهرين 3 ملايين متظاهر.

ويشارك في هذا التجمع مئات الآلاف من الأتراك في ساحة ينيكابي على شاطئ بحر مرمرة.

وتتخذ إجراءات أمنية مشددة في مدينة شهدت عدة هجمات من قبل.

وسيحضر الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم وكبار قادة المعارضة التجمع في اسطنبول، حيث سيرفع العلم التركي حصرا، ولن يسمح بأعلام الأحزاب السياسية التي ستلبي دعوة حزب العدالة والتنمية.

ويفترض أن تشكل هذه التظاهرة خاتمة التظاهرات اليومية منذ الانقلاب الذي قام به جزء من الجيش وهز السلطات لساعات.

واتهمت أنقرة الداعية فتح الله غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة بتدبير المحاولة الانقلابية، وتطالب الحكومة التركية، واشنطن بتسليمه.

وكان رئيس الدولة التركي دعا مؤيديه الى النزول الى الشوارع للتصدي للانقلابيين، معتمدا على الشعب الذي صدم بالمحاولة الانقلابية المباغتة.

وأدى #الانقلاب الفاشل إلى مقتل 273 شخصا وتلته حملة تطهير شملت الجيش والقضاء والتعليم والصحافة، وقال أردوغان إنها ليست سوى البداية.

