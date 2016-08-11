أردوغان يخير واشنطن ما بين تركيا وغولن

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إنه من المبكر القول إنه من الممكن بدء مرحلة انتقالية في #سوريا بوجود نظام #بشار_الأسد .

وأكد المتحدث أن موقف #تركيا المطالب بضرورة رحيل الأسد لم يتغير، كما حذّر في الوقت ذاته من تحركات وإجراءات #النظام على الأرض والتي يحاول فيها شراء الوقت.

إلى ذلك، كشف المتحدث باسم الرئاسة التركية أن بلاده اتفقت مع روسيا على محاربة الإرهاب المتمثل بـ #داعش وكذلك #القوات_الكردية .

أردوغان: على واشنطن الاختيار بيننا وبين غولن

من جهة أخرى، وحول تداعيات الانقلاب الفاشل في تركيا، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واشنطن إلى تسليم الداعية المعارض فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمام آلاف من الأتراك خارج القصر الرئاسي في العاصمة أنقرة إن على الولايات المتحدة أن تختار ما بين تركيا أو غولن الذي تتهمه الحكومة التركية بوقوفه وراء محاولة الانقلاب الفاشلة الشهر الماضي. وأضاف أردوغان أن أنقرة سلمت واشنطن صناديق من الأدلة على تورط غولن في محاولة الانقلاب الفاشلة.