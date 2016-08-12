إيطاليا ترفع حالة التأهب القصوى بالموانئ.. والسبب!

أعلنت القيادة العامة لخفر السواحل الإيطالي رفع حالة التأهب الأمني في موانئ البلاد من الدرجة الأولى إلى الثانية، وذلك تحسباً لإمكانية انتقال عناصر تنظيم داعش، من مدينة سرت الليبية عبر البحر إلى السواحل الإيطالية.

وتأتي المخاوف الإيطالية عقب الهزيمة التي تعرض لها التنظيم المتطرف في مدينة سرت على يد القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية.

ويذكر أن تحليل الاستخبارات في حلف شمال الأطلسي الناتو، كشف عن فقدان ما لا يقل عن أربعة آلاف عنصر تابع لداعش، من أصل أربعة آلاف وخمسمئة كانوا متواجدين في مدينة سرت، ما يشير إلى انتشارهم جنوبا عبر الصحراء نحو تشاد ونجيريا، أو نحو الساحل الليبي باتجاه إيطاليا.