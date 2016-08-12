اشتباكات عنيفة بجبهة نهم وسط تقدم قوات الشرعية

تواصلت الاشتباكات العنيفة في جبهة نهم التي شهدت تقدم لقوات الشرعية اليمنية، حيث أفادت الشرعية بسيطرتها على سبعين في المئة من المواقع الاستراتيجية في نهم.

وفي إطار العملية الواسعة لتحرير مديرية نهم في صنعاء، تشهد الجبهة اشتباكات محتدمة وسط تقدم قوات الشرعية وسيطرتها على مواقع عدة واستيلائها على أسلحة الانقلابيين.

وكشف شهود عيان عن حالة استنفار وصفوها بغير المسبوقة للميليشيات في صنعاء إثر تقدم الجيش الوطني من جبهة نهم باتجاه ضاحيتي أرحب وبني حشيش.

وأفادت مصادر عسكرية باستقدام المخلوع صالح قوات من الحرس الجمهوري من محافظة ذمار إلى صنعاء لتعزيز دفاعات الميليشيات.

وأعلن التحالف بدوره عن تدمير طائراته مخازن أسلحة في معسكر الصمع شمال شرق صنعاء بسلسلة غارات في الساعات الأولى من فجر الجمعة.

كما قصف معسكر الفريجة القريب من الصمع، ومعسكر صرف في بني حشيش، ومعسكر النهدين ومواقع في جبل الريد جنوب صنعاء.

أما في حجة الحدودية استهدف التحالف مواقع لميليشيات الحوثي ودمر مخزنا للأسلحة وآليات كانت في طريقها لتعزيز الانقلابيين في جبهة حرض.