العفو الدولية تطالب إسرائيل بالبت بقضية "الكايد"

نددت منظمة العفو الدولية باستمرار إسرائيل في اعتقال بلال الكايد المعتقل الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ شهرين، بعدما أمضى كامل محكوميته ومدتها أربعة عشر عاما ونصف.

وطالبت المنظمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالبت في قضية الكايد إما بتوجيه تهمة له أو الإفراج عنه. وأفادت منظمة الضمير الفلسطينية أنه على الرغم من تدهور وضعه الصحي، فإن الطعن الذي قدمه أمام المحكمة الإسرائيلية العليا لن ينظر فيه قبل الخامس من أكتوبر المقبل.

وبدأ كايد إضرابا مفتوحا عن الطعام في منتصف يونيو الماضي احتجاجا على إصدار امر اعتقال إداري بحقه في اليوم نفسه الذي كان مقررا فيه الإفراج عنه.

