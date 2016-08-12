داعش يخطف 2000 مدني من منبج قبل انسحابه منها

خطف مقاتلون من تنظيم داعش عصر الجمعة حوالي 2000 مدني أثناء انسحابهم من آخر جيب كانوا يتحصنون فيه داخل مدينة #منبج في ريف #حلب السورية، وفق ما أكد قيادي في قوات سوريا الديموقراطية لوكالة "فرانس برس".

وقال المتحدث باسم مجلس منبج العسكري المنضوي في قوات سوريا الديموقراطية شرفان درويش "خطف مقاتلو داعش حوالي ألفي مدني من حي السرب في شمال منبج، مشيراً إلى أنهم "استخدموا المدنيين كدروع بشرية خلال انسحابهم إلى مدينة #جرابلس ، ما منعنا من استهدافهم".

بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن عناصر داعش خطفوا ألفي مدني، مشيراً إلى "نقلهم على متن نحو 500 سيارة باتجاه جرابلس، أبرز معاقل التنظيم في محافظة حلب (شمال) والواقعة على الحدود التركية.

وكانت #قوات_سوريا_الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة في القتال ضد تنظيم #داعش قرب الحدود التركية في شمال سوريا قد أعلنت اليوم الجمعة أنها تشن هجوما أخيرا لطرد من تبقى من عناصر التنظيم المتطرف من مدينة منبج.

وقال شرفان درويش المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من مقاتلين عرب و #أكراد إن هذه هي العملية الأخيرة والهجوم الأخير.

وقبل أيام قالت قوات سوريا الديمقراطية التي يدعمها التحالف الذي تتزعمه الولايات المتحدة بغارات جوية إنها أوشكت على السيطرة بالكامل على منبج التي لم يبق فيها سوى عدد قليل من عناصر التنظيم.