واشنطن: مقتل زعيم داعش في افغانستان وباكستان بغارة جوية

قال مسؤول دفاعي أمريكي الجمعة إن زعيم فرع تنظيم داعش بأفغانستان وباكستان قتل في ضربة بطائرة أمريكية بدون طيار في أفغانستان يوم 26 يوليو.

وكان السفير الأفغاني في باكستان قال في وقت سابق الجمعة إن حافظ سعيد خان قتل في ضربة بطائرة بدون طيار مما يمثل ضربة لجهود التنظيم في بسط نفوذه بأفغانستان وباكستان.

وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم نشر اسمه إن الضربة وقعت في منطقة كوت بإقليم ننكرهار الأفغاني.

وخان عضو سابق في حركة طالبان الباكستانية وأعلن الولاء لتنظيم داعش. ووردت تقارير سابقة عن مقتله العام الماضي لكن لم تتأكد وفاته أبدا.

