اتهامات لقياديين بحزب الله بعمليات اختلاس مالي

الفساد واختلاس المال لعنة تلاحق ميليشيات حزب الله اللبناني كما لاحقت غيره من تنظيمات إرهابية حول العالم.

نشر موقع إيلاف الإلكتروني نشر مقالة من بيروت عن اختلاسات مالية لمسؤولين في حزب الله.

وأكد المقال تورط قيادي في حزب الله باختلاس نحو مليون دولار أميركي من أموال الميليشيات عبر وثائق وهمية ومزورة.

ولكن هذه القضية ليست الأولى التي يتورط فيها قياديون من حزب الله. فالفساد قديم جدا لدى هذه الميليشيات.

قبل عشرون عاما اختلس قيادي من حزب الله عشرات ملايين الدولارات من صغار المساهمين المناصرين للحزب تحت مسمى شركة الجواد العقارية.

بعد عشر سنوات اختلس القيادي في حزب الله صلاح عز الدين وأحد المقربين من نصر الله مبالغ قدرت بمئات ملايين الدولارات.

عام 2012 ألقت الميليشيات القبض على ابن القيادي في حزب الله محمد يزبك بتهمة بيع سلاح للمعارضة السورية بملايين الدولارات.

وقبل أيام، فنادق مدينتي مشهد وقم الإيرانيتين شهدت أزمة احتجاز جوازات سفر لعشرات اللبنانيين.

والسبب عملية اختلاس قامت بها شركة سياحة محسوبة على حزب الله تنقل لبنانين إلى إيران.

الضغوط الدولية لم تتوقف عن ملاحقة حزب الله بقضايا تجارة مخدرات وتهريب أسلحة.

وزارة الخزانة الأميركية هي أيضا لا حقت حزب الله إلى بنيته المالية ففرضت على مصارف لبنان وقف التحويلات المشبوهة من تجار السلاح والمخدرات المرسلة إلى حزب الله.