واشنطن: استخدام روسيا لقواعد إيران مخالف للقرار 2231

أعلنت الخارجية الأميركية أن استخدام روسيا إيران كقاعدة عسكرية لمهاجمة سوريا مخالفٌ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بشأن إيران ووصفته بالأمر المؤسف، مضيفة أن واشنطن ما تزال تقيم مدى التعاون الروسي-الإيراني.

وعبرت الولايات المتحدة الثلاثاء عن أسفها بعد تنفيذ روسيا ضربات ضد مسلحين في سوريا انطلاقا من إيران، غير أنها أقرت بأن موسكو أبلغتها بهذه الخطوة مسبقا. وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر "إنه أمر مؤسف لكن ليس مستغربا". وأضاف "صراحة، إن ذلك يعقد وضعا صعبا ومعقدا بالفعل. هذا يبعدنا عما نريده: وقف الأعمال العدائية في كل الاراضي (السورية)، وعملية سياسية في جنيف تؤدي إلى انتقال سلمي".

وقبل ذلك أعلن الكولونيل كريس غارفر المتحدث باسم التحالف ضد تنظيم الدولة الاسلامية بقيادة الولايات المتحدة، في مؤتمر صحافي عبر الفيديو من بغداد، أن روسيا أبلغت مسبقا التحالف أن قاذفاتها ستقلع من قاعدة في إيران لضرب من أسمتهم "المتطرفين". وأضاف غارفر "لقد أبلغونا أنهم سيعبرون (منطقة يسيطر عليها التحالف)، وسعينا الى التأكد من امن الطلعات عندما عبرت قاذفاتهم المنطقة متجهة الى اهدافها وحين عادت. هذا الامر لم يؤثر على العمليات التي يقوم بها التحالف في الوقت نفسه لا في العراق ولا في سوريا". وأوضح غارفر أن وجود الارهابيين يتركز خصوصا في دير الزور وليس في حلب أو إدلب.

واتهم المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر مجددا، روسيا بأنها "تستهدف بشكل خاص ومستمر فصائل المعارضة السورية المعتدلة".

وكانت روسيا كشفت في وقت سابق الثلاثاء أن قاذفاتها الإستراتيجية قصفت مواقع من وصفتهم بالمتطرفين في سوريا انطلاقا من مطار همدان في إيران. وأشارت إلى وجود قاذفات من طراز TUPOLEV-22 تابعة لسلاح الجو الروسي في مطار همدان الإيراني للمشاركة في توجيه ضربات إلى مواقع تنظيم داعش في سوريا، لافتة إلى أن نشر هذه الطائرات الاستراتيجية في إيران يسمح بتقليص زمن التحليق بنسبة ستين في المئة.

وأوضحت أن القاذفات تو-اثنين و عشرون التي كانت تقوم بتوجيه ضربات في سوريا تستخدم مطارا عسكريا يقع في جمهورية أوسيتيا الشمالية جنوب روسيا كون قاعدة حميميم في سوريا ليست مجهزة لاستقبال هذا النوع من القاذفات التي تعد من الأضخم في العالم.