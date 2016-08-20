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آثار الدمار بسبب سقوط صاروخين حوثيين على نجران

السبت 16 ذو القعدة 1437 هـ - 20 أغسطس 2016
السبت 16 ذو القعدة 1437 هـ - 20 أغسطس 2016
السبت 16 ذو القعدة 1437 هـ - 20 أغسطس 2016
السبت 16 ذو القعدة 1437 هـ - 20 أغسطس 2016
السبت 16 ذو القعدة 1437 هـ - 20 أغسطس 2016
السبت 16 ذو القعدة 1437 هـ - 20 أغسطس 2016
السبت 16 ذو القعدة 1437 هـ - 20 أغسطس 2016
السبت 16 ذو القعدة 1437 هـ - 20 أغسطس 2016
السبت 16 ذو القعدة 1437 هـ - 20 أغسطس 2016
السبت 16 ذو القعدة 1437 هـ - 20 أغسطس 2016
السبت 16 ذو القعدة 1437 هـ - 20 أغسطس 2016

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