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آثار الدمار بسبب سقوط صاروخين حوثيين على نجران
السبت 16 ذو القعدة 1437 هـ - 20 أغسطس 2016
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السبت 16 ذو القعدة 1437 هـ - 20 أغسطس 2016
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›
السبت 16 ذو القعدة 1437 هـ - 20 أغسطس 2016
‹
›
السبت 16 ذو القعدة 1437 هـ - 20 أغسطس 2016
‹
›
السبت 16 ذو القعدة 1437 هـ - 20 أغسطس 2016
‹
›
السبت 16 ذو القعدة 1437 هـ - 20 أغسطس 2016
‹
›
السبت 16 ذو القعدة 1437 هـ - 20 أغسطس 2016
‹
›
السبت 16 ذو القعدة 1437 هـ - 20 أغسطس 2016
‹
›
السبت 16 ذو القعدة 1437 هـ - 20 أغسطس 2016
‹
›
السبت 16 ذو القعدة 1437 هـ - 20 أغسطس 2016
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السبت 16 ذو القعدة 1437 هـ - 20 أغسطس 2016
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