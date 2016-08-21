الرئيس التركي: منفذ هجوم غازي عنتاب عمره بين 12 و 14

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد أن عمر الانتحاري منفذ تفجير حفل الزفاف في مدينة غازي عنتاب الذي اودى بحياة 50 شخصا يتراوح بين 12 و14 عاماً.

وصرح في مؤتمر صحافي في اسطنبول "التفجير نفذه انتحاري عمره ما بين 12 و14 عاما وهو أما فجر العبوة الناسفة التي كان يحملها او أن آخرين فجروها"، مجددا التأكيد على أن المعلومات الأولية تشير إلى ان تنظيم داعش وراء التفجير.

وكان أردوغان قد صرح في وقت سابق بأن تنظيم داعش هو "المنفذ المرجح" للاعتداء الذي وقع السبت.

وقال الرئيس التركي في بيان إنه "لا فرق" بين الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة ويتهمه الرئيس التركي بتدبير المحاولة الانقلابية، التي وقعت منتصف يوليو، وتنظيم داعش "المنفذ المرجح لاعتداء غازي عنتاب".

وأعلن والي غازي عنتاب التركية، علي يرلي قايا، فجر الأحد، أن حصيلة قتلى التفجير الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف في الولاية، ارتفع إلى 50 شخصاً وإصابة 94 آخرين.